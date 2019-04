Auf wen treffen RB Leipzig und der Hamburger SV im DFB-Pokal-Halbfinale? Die letzte Auslosung in diesem Wettbewerb in dieser Saison findet am Sonntag ab 18 Uhr statt.

Die Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale mit RBL, dem HSV, Rekord-Pokalsieger FC Bayern München und Werder Bremen findet am Sonntag zwischen 18 und 18.30 Uhr live in der ARD-„Sportschau“ im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund statt. Losfee ist Fußball-Nationalspielerin Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg. Die Leipziger stehen nach Erfolgen bei Viktoria Köln (3:1) in Runde eins, einem 2:0-Heimsieg gegen den Ligarivalen 1899 Hoffenheim, dem knappen 1:0 gegen den VfL Wolfsburg im Achtelfinale und dem 2:1 in der Verlängerung beim FC Augsburg erstmals im Halbfinale. Die „Roten Bullen“ sind der einzige Halbfinalist, der den Pott noch nie gewann. Der Hamburger SV, zuletzt 1987 Pokalsieger, qualifizierte sich ausschließlich mit Auswärtsspielen und erstmals seit 2009 – dem Gründungsjahr von RBL – wieder für die Runde der letzten vier. Rekordpokalsieger FC Bayern München steht nach dem knappen 5:4 gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim zum zehnten Mal in Folge im Halbfinale. Werder Bremen kippte quasi den Pott aus dem Pott und setzte sich auf dem Weg in die Vorschlussrunde bei Borussia Dortmund (7:5 n.E.) und beim FC Schalke 04 (2:0) durch. Es ist das erste Halbfinale für die Bremer seit 2016.