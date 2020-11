DFB-Pokal: Die Auslosung der zweiten Runde im Liveticker – Wen ziehen Bayern, BVB und Co.?

Endlich ist es soweit: Nachdem der FC Schalke 04 mit einem 4:1-Sieg über den 1. FC Schweinfurt als letzter Teilnehmer fest steht, können am Sonntag die Paarungen für die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost werden. In der ARD-"Sportschau" (18.30 Uhr) werden die insgesamt 32 Mannschaften in den beiden Lostöpfen aufeinander aufgeteilt. Als unterklassige Teams sind noch die Regionalligisten SSV Ulm, SV Elversberg und Rot-Weiss Essen dabei, aus der 3. Liga zudem Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden. Auch die Favoriten blicken gebannt auf die Auslosung: Auf wen trifft Titelverteidiger FC Bayern ? Wen ziehen Borussia Dortmund und RB Leipzig ?

Durchgeführt wird die Auslosung wegen der Corona-Pandemie im TV-Studio in Köln statt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Alexander Bommes moderiert die Sendung, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dient als Ziehungsleiter. Losfee ist die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings. Die Partien in der 2. Hauptrunde finden in diesem Jahr kurz vor Weihnachten statt: Am 22. und 23. Dezember. Die Auslosung live im SPORTBUZZER-Ticker.