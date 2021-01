DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Gegner Frankfurt tritt in Leverkusen trotz der Außenseiter-Rolle optimistisch an, ist nach einem gelungenen Jahresstart mit zwei Siegen aus zwei Spielen entsprechend selbstbewusst. "Wir sind eine Pokal-Mannschaft und haben Vertrauen in unsere Stärke. Deshalb sind wir zuversichtlich und werden alles daran setzen, eine Runde weiterzukommen", sagte Trainer Adi Hütter. Bei einem Sieg trifft seine Mannschaft im Achtelfinale Anfang Februar auf den Regionalligisten Rot-Weiß Essen.