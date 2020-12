DFB bestätigt: Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird verlegt

Bayer 04 Leverkusen hat mit Blick auf das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal einen Erfolg verzeichnet. Die Partie gegen Eintracht Frankfurt findet nach einem Antrag der Werkself erst am 12. Januar 2021 und nicht wie vorerst geplant am 23. Dezember statt. Das bestätigte der DFB am Donnerstagmittag. Anzeige

"Mit diesem Urteil hat das Bundesgericht unserer Vorstellung des Fair-Play-Gedankens und der Gleichbehandlung beider in den Europapokal-Wettbewerben stark geforderten Klubs entsprochen. Eintracht Frankfurt als betroffener Pokal-Kontrahent war dabei in Person von Axel Hellmann und Fredi Bobic immer unterstützend an unserer Seite. Die Eintracht hat eine wunderbare Haltung an den Tag gelegt, für die wir uns ausdrücklich bedanken möchten", sagte Rudi Völler, Geschäftsführer Sport, in einer Stellungnahme.

Zum Hintergrund: Das Pokal-Spiel des FC Bayern bei Holstein Kiel wurde von kurz vor Weihnachten auf den 13. Januar verlegt, weil der FC Bayern wegen der Teilnahme an der Finalrunde der Champions League und dem dortigen Erfolg noch mehr Spiele hatte als alle anderen. Die Leverkusener, deren Partie gegen Frankfurt aktuell für den 23. Dezember angesetzt war, hatten an der Endrunde der Europa League teilgenommen, der Urlaub im Sommer wurde dadurch trotz des direkten Ausscheidens in der Europa League ebenfalls deutlich verkürzt. Zudem treffen Leverkusen und München am Wochenende davor direkt aufeinander, die Rheinländer hätten dann mit Blick auf das Pokalspiel möglicherweise personell rotieren müssen.