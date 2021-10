Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Borussia Dortmund und dem FC Ingolstadt am Dienstag. Borussia Dortmund muss auch ohne Erling Haaland die Pflichtaufgabe gegen Ingolstadt erfüllen. Der FCI will eine Trendwende herbeiführen.