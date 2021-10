Nach Rang acht in der Vorsaison findet sich Borussia Mönchengladbach derzeit auf Platz zwölf der Bundesliga-Tabelle wieder. Das ist für die Gladbacher Ansprüche jedoch deutlich zu wenig. Die "Elf vom Niederrhein" will wieder auf die große europäische Bühne - wenn es in der Liga nicht klappt, dann über einen Sieg im DFB-Pokal. Doch hierbei muss die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am großen Favoriten vorbei: dem FC Bayern München. Ein würdiger Pokalsieger muss eben jedes Team schlagen können. Gegen die Münchener (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker), die im letzten Jahr in der 2. Hauptrunde des Pokals an Kiel gescheitert sind, könnten die Gladbacher ein echtes Ausrufezeichen setzen - vorausgesetzt sie legen im Vergleich zu vergangenen Spielen vor allem in der Offensive nach.

Anzeige