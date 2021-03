DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach gegen den BVB live im TV und Online-Stream sehen

Und mit Gladbach treffen die selbstbewussten Dortmunder auf einen Gegner, der sich aktuell mit den Nebengeräuschen rund um den Rose-Abschied merklich schwer tut. Inzwischen sind die Fohlen in der Liga auf Platz neun abgestürzt, haben seit nunmehr fünf Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. In der Liga droht den Gladbachern das Verpassen des internationalen Geschäfts, in der Königsklasse nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City das Aus im Viertelfinale. Sollte nun auch im Pokal Endstation sein, werden die kritischen Stimmen sicherlich nicht leiser werden. Mut macht aber das jüngste Duell mit dem BVB. Erst Anfang des Jahres bezwang die Rose-Elf die Dortmunder mit 4:2.