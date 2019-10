DFB-Pokal kompakt: RB Leipzig zerlegt VfL Wolfsburg - Werder Bremen souverän gegen Heidenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 1:6 (0:1)

"Noch haben wir kein Ziel verfehlt. Blöd wird es erst, wenn wir ein Ziel abhaken müssen", erklärte RB -Trainer Julian Nagelsmann vor dem Pokalspiel beim VfL Wolfsburg . Diesen Wettbewerb müssen die Leipziger definitiv noch nicht abhaken, so viel steht nach dem deutlichen Auswärtssieg fest. Das 1:0 in der 13. Minute war ein Billard-Tor par excellence. Letztendlich prallte der Ball im Getümmel Bruma an den Arm und rollte danach über die Linie. Die offizielle Wertung: Eigentor des Wolfsburger Verteidigers.

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 4:1 (4:1)

Der SV Werder Bremen hat dem 1. FC Heidenheim deutlich die Grenzen aufgezeigt. Nach dem 6:1 in der ersten Runde gegen Delmenhorst gelang den Grün-Weißen auch gegen den Fünften der Zweiten Liga ein Kantersieg. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt erwischte einen Blitzstart. Bereits nach 18 Minuten führten die Hausherren mit 3:0. Den Auftakt machte ein sehenswerter Schlenzer von Milot Rashica (6.) ins lange Eck. Der 23-Jährige traf in seinem fünften Pokalspiel in Serie. Fünf Minuten später platzte dann der Knoten bei Leonardo Bittencourt, der seine Schnelligkeit ausspielen und seinen ersten Treffer im Werder-Trikot markieren konnte.

Dem 2:0 folgte in der 18. Minute ein weiteres SVW-Tor. Diesmal netzte Davy Klaassen ein, wobei dessen Schuss noch von Oliver Hüsing (spielte früher in der Werder-Jugend) abgefälscht wurde. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gehörten Marco Friedl, der erst das 4:0 markierte (41.) und dann in der Nachspielzeit einen Handelfmeter zugunsten von Heidenheim verursachte, den Marc Schnatterer (45.) humorlos verwandelte. In der zweiten Halbzeit passierte nichts Wesentliches mehr.