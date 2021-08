Das Chaos in Bremen war groß. Nur vier Tage vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München meldete der Bremer SV mehrere Corona-Fälle. Auf Anordnung des Bremer Gesundheitsamtes musste sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne begeben. Somit wurde das größte Spiel der Vereinsgeschichte verschoben - und wird nun am Mittwoch im Weserstadion des großen Nachbarn SV Werder Bremen nachgeholt (20.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Von ausgiebiger Spielpraxis kann man bei den Bremern nicht sprechen. In der Oberliga konnte die Mannschaft von Trainer Benjamin Eta erst einmal auf dem Platz um drei Punkte kämpfen. Gegen den Blumenthaler SV feierten sie am Sonntag einen 3:1-Erfolg.

