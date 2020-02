Kommentar zum DFB-Pokal: Der BVB hängt schon jetzt stark am Haaland-Tropf

Es ehrt Michael Zorc, dass der Sportdirektor von Borussia Dortmund bei der Analyse der 2:3-Schmach im DFB-Pokal bei Werder Bremen nicht um den heißen Brei herumredete. "Lahmarschig, bequem und langsam" habe der BVB in der ersten Halbzeit im Weserstadion agiert - und sei dafür zurecht bestraft worden. So schonungslos brachte Zorc im Gespräch mit dem Kicker ein Dortmunder Kernproblem des Dienstagabends auf den Punkt: Dass die Borussia nicht am Maximum ihrer Möglichkeiten operierte. Mit anderen Worten: Die Pokal-Pleite hatte durchaus etwas mit mangelnder Mentalität zu tun - auch, wenn sie das in Dortmund nicht gerne hören, wie Kapitän Marco Reus gegenüber einem Sky-Reporter schon einmal überdeutlich zum Ausdruck gebracht hat.

Das alleine ist aus BVB-Sicht eigentlich schon bedenklich genug. Mindestens genauso rätselhaft ist aber, wieso Trainer Lucien Favre mit Erling Haaland und Giovanni Reyna erst zwei Teenager einwechseln musste, damit die Schwarz-Gelben in Bremen nach einem 0:2-Pausenrückstand zumindest ansatzweise eine Chance aufs Weiterkommen hatten. Ein 19-jähriger Norweger und ein 17-jähriger US-Amerikaner bewirkten, wozu ein spielerisch hochveranlagtes und in Teilen auch sehr erfahrenes Team vorher nicht in der Lage gewesen war: den Tabellen-16. der Bundesliga in Bedrängnis zu bringen. Für einen Drittplatzierten, der um die Deutsche Meisterschaft mitspielen will, ist das ein ziemlich schwacher Befund.

Ebbe in BVB-Offensive: Ohne Haaland fehlt die Power

Ohne Haaland und seine drei Debüt-Treffer hätten die Westfalen wohl auch den Rückrundenauftakt in der Bundesliga beim FC Augsburg (3:5) in den Sand gesetzt. Dabei ist der Skandinavier nach Favres Einschätzung noch nicht einmal hundertprozentig fit - weshalb er auch (noch) nicht jedes Spiel von Anfang an macht. Das ist aus Dortmunder Sicht einerseits beruhigend, weil Haaland demnach noch mehr Steigerungsmöglichkeiten hat als aufgrund seines geringen Alters ohnehin. Andererseits: Ohne Haaland könnten dem BVB noch häufiger Missgeschicke wie die erste Hälfte am Dienstag passieren. Dann sieht sich Zorc vielleicht noch häufiger gezwungen, verbale Ohrfeigen zu verteilen. So wie nach der Schmach von Bremen, als Zorc Alarmierendes von sich gab wie: "Wir wirkten nicht, als wüssten wir, worum es geht."