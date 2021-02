Wutrede von Paderborn-Trainer Baumgart nach BVB-Sieg: DFB erklärt VAR-Entscheidung

Nach dem umstrittenen 3:2-Siegtreffer von Erling Haaland für Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn in der Verlängerung des Achtelfinals im DFB-Pokal am Dienstagabend war Paderborns Trainer Steffen Baumgart außer sich. Im ARD-Interview wütete der 49-Jährige gegen die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler , Haalands Tor nach Rücksprache mit dem Videoassistenten in Köln trotz einer möglichen Abseitsstellung des Norwegers anzuerkennen. Der DFB hat die Entscheidung via Twitter noch in der Nacht auf Mittwoch erklärt.

Hintergrund: Die Aufnahmen legen nahe, dass Haaland im Moment des Anspiels leicht im Abseits stand - was aber den Regeln entsprechend nur dann zu ahnden ist, wenn der Ball von einem Mitspieler und nicht vom Gegner kam. Der Siegtreffer der Borussia wäre dann nur regulär, falls Ingelsson den Ball nach dem Pass von Thomas Delaney in Richtung Haaland noch berührt hat.

Baumgart schimpft über Schiri Stieler: "Frechheit"

Während der DFB also quasi seinen Grundsatz verteidigte, dem Referee auf dem Platz im Zweifelsfall die Entscheidungshoheit zu überlassen, hatte Baumgart nach der Partie aufgebracht auf den Umstand reagiert, dass sich Stieler die Bilder nicht am Spielfeldrand in der sogenannten Review Area zeigen ließ. Stattdessen verließ sich der Schiedsrichter auf seinen ersten Eindruck, der aus Köln trotz minutenlanger Analyse nicht korrigiert wurde. Baumgart hatte dieses Vorgehen - nicht den Einsatz des VAR an sich - am Dienstag als "Frechheit" bezeichnet und auf die zwei Millionen Euro Zusatzeinnahme verwiesen, die seinem Klub durch das Pokal-Aus entgangen seien. "Ich bin keine Aktiengesellschaft. Wir kämpfen hier um jede müde Mark", hatte der frühere Stürmer in Anspielung auf die Klubstruktur des BVB, der börsennotiert ist, ergänzt.