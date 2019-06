DFB-Pokal: Termine der 1. Runde stehen fest - BVB und FC Bayern live im Free-TV

Die 1. Runde des DFB-Pokals wurde offiziell terminiert. Borussia Dortmund eröffnet die neue Pokalsaison am 9. August (Freitag) gegen den KFC Uerdingen. Am Samstag (10. August) folgen unter anderem Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04, am Sonntag (11. August) Vorjahres-Finalist RB Leipzig und Hertha BSC. Der FC Bayern schließt die 1. Runde mit dem Duell gegen Drittliga-Absteiger Energie Cottbus am Montag (12. August).