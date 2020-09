DFB-Pokal: Carl Zeiss Jena gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Die Sommervorbereitung ist beendet. Der SV Werder Bremen bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag mit dem FC Carl Zeiss Jena zu tun (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Der Regionalligist war erst in der vergangenen Spielzeit aus der dritten Liga abgestiegen, ist nicht zuletzt deshalb gegen die Hanseaten der klare Underdog. Und doch schielt Jena zumindest ein wenig auf die Sensation. "Um die Minimalchance zu bekommen, brauchen wir neben einem starken Auftritt auch das nötige Quäntchen Glück, während Werder mal einen schlechten Tag erwischen muss", ist sich Jenas Trainer Dirk Kunert der großen Aufgabe bewusst.