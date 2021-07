64 Teams und nur ein Sieger – mit dem Start der anstehenden Saison 2021/2022 werden auch die Karten im DFB-Pokal neu gemischt. Von Bundesliga bis Oberliga kämpfen die Mannschaften unabhängig von ihrer Liga-Zugehörigkeit um den Titel in Deutschlands bedeutendstem Cup-Wettbewerb. Zwischen dem 6. und 8. August ist es so weit. Dann wird die erste Hauptrunde ausgespielt. Während die Klubs von der 2. Bundesliga bis zur Oberliga zu diesem Zeitpunkt bereits in die Pflichtspielphase gestartet sind, markiert das Datum für die Bundesliga-Klubs den Auftakt in die neue Spielzeit. Gegen wen es für den FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. geht und welches Highlight auf die unterklassigen Mannschaften wartet, entscheidet sich am Sonntag bei der Auslosung (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

