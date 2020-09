DFB-Pokal: Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV live im TV und Online-Stream sehen

Grund genug für Gegner Dynamo Dresden, sich für das Erstrundenduell viel vorzunehmen und gegen die Hanseaten eine Überraschung anzupeilen. Der letzte Dynamo-Erfolg gegen den HSV liegt allerdings lange zurück, dieser gelang am 7. Dezember 1991. 3:0 hieß es - damals noch in der 1. Liga - für Dynamo. Es blieb der einzige Dresden-Sieg gegen den HSV. In 15 Versuchen schaffte der HSV acht Siege, sechsmal trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden. Gute Vorzeichen also für den Favoriten.