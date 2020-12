DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Für den BVB ist es eine Pflichtaufgabe. Kurz vor Weihnachten hat die Mannschaft von Neu-Trainer Edin Terzic am Dienstag in der 2. Runde des DFB-Pokals aber eine unangenehme Hürde bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig vor der Brust (20 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Im Stadion an der Hamburger Straße biss sich bereits Hertha BSC in der Auftaktrunde des Cup-Wettbewerbs die Zähne aus, musste sich nach einem spektakulären Schlagabtausch mit 4:5 geschlagen geben. Nicht weniger Unterhaltung bot das letzte Aufeinandertreffen von Braunschweig und dem BVB im Pokal. Im Jahr 2005 besiegte der Underdog die Westfalen in einem dramatischen Spiel inklusive Flutlichtausfall mit 2:1.

