DFB-Pokal kompakt: Braunschweig schießt Hertha raus - Mainz rettet sich spät vor Blamage

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 5:4 (3:2)

Eintracht Braunschweig hat für die erste Pokal-Sensation in dieser Saison gesorgt. Dank eines Dreierpacks von Kapitän Martin Kobylanski (2., 44. und 66. Minute) sowie einem Treffer von Suleiman Abdullahi (73.) und einem Eigentor durch Maximilian Mittelstädt hat der Zweitligist im heimischen Eintracht-Stadion vor 500 Zuschauern einen überzeugenden Sieg über Hertha BSC gefeiert. Der ambitionierte Bundesligist aus Berlin um Trainer Bruno Labbadia muss trotz Toren von Dodi Lukebakio (23. und 83.), Matheus Cunha (29.) und Peter Pekarik (65.) bereits in der ersten Runde die Segel streichen - und das mehr als verdient. Denn ein Klassenunterschied war im Duell zwischen dem Drittliga-Dritten und dem Bundesliga-Zehnten der Vorsaison nicht zu erkennen. Braunschweig ging früh in der Partie dank des überragenden Kapitäns Kobylanski und des Eigentors in Führung. Hertha wachte durch die Tore von Lukebakio und Cunha erst Mitte der ersten Halbzeit auf, ging aber trotzdem mit einem Rückstand in die Pause, da Kobylanski seinen vom neuen Hertha-Keeper Alexander Schwolow abgewehrten Elfmeter im Nachschuss verwandelte.

Nach der Pause wirkte die Labbadia-Elf spritziger und kam durch Pekarik zum verdienten Ausgleich. Im Anschluss drehte die Eintracht plötzlich erneut auf. Erneut der Löwen-Kapitän und dann Abdullahi brachten die Braunschweiger wieder komfortabel in Führung. Lukebakio machte es mit seinem Anschlusstreffer nochmal spannend. Doch die Hausherren wehrten die Hertha-Angriffe erfolgreich ab. Zuletzt waren die Berliner in der Saison 2012/13 in der ersten Pokalrunde ausgeschieden.

TSV Havelse - Mainz 05 1:5 (1:0)