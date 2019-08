DFB-Pokal: Energie Cottbus gegen FC Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

Energie Cottbus hat laut Trainer Claus-Dieter Wollitz in der ersten DFB-Pokalrunde am Montag (20.45 Uhr) gegen Bayern München keine Siegchance. "So viel kann gar nicht zusammenkommen, dass das gegen Bayern passiert", sagte der 54-Jährige dem Kölner Stadtanzeiger. "In einem solchen Spiel in der heutigen Zeit, da hat man keine Chance."

Zweimal - in den Jahren 2000 und 2008 - konnten die Lausitzer den FC Bayern München in der Bundesliga ärgern. Inzwischen spielt Cottbus in der Regionalliga. Auch deshalb sieht Wollitz im Duell mit dem Champions-League-Club den "Unterschied zu groß, um ihn in 90 Minuten zu kaschieren. Ich glaube an so etwas nicht. Und Dinge, an die ich nicht glaube, die kann ich nach außen hin nicht verkaufen".

Bayern-Trainer Niko Kovac zeigte sich mit der Saisonvorbereitung zufrieden. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Zeit sehr gut genutzt haben." In Cottbus erwartet er ein «hartes Stück Arbeit". Zum Kader wird auch Lucas Hernández zählen. Der 80 Millionen Euro teure Weltmeister sei aber nach seiner langen Knieverletzung noch kein Startelf-Kandidat. Fehlen wird allein Javi Martínez, der noch Schmerzen am Knie hat.

Wie sehe ich das Spiel Energie Cottbus gegen FC Bayern München live im TV? Der DFB-Pokal läuft wie in den vorangegangenen Jahren auch live im Free-TV. Die ARD überträgt Energie Cottbus gegen FC Bayern München am Montag ab 20.45 Uhr live. Kommentator ist Florian Naß, Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung. Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 5 und HD. Reporter ist Martin Groß. In der Konferenz kommentiert Roland Evers das Spiel auf Sky Sport 1 und HD.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream? Ja! Die ARD übertragt das Spiel auch im kostenlosen Stream auf der Internetseite. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Liveticker zum Spiel Energie Cottbus gegen FC Bayern München an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

