Noch 33 Tage, dann geht die Saison für die deutschen Top-Vereine wieder los. Vom 6. bis zum 9. August steigt in diesem Jahr die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Und am Sonntagabend werden zunächst einmal die Ansetzungen ermittelt. Ab 18.30 Uhr zieht "Losfee" Thomas Broich die Paarungen der ersten Runde und schafft für die Fans somit Klarheit, wohin ihr Team zum Saison-Start reisen muss. Gerade die Amateurklubs dürfen auf ein großes Los hoffen.

Denn neben den jeweils 18 Mannschaften der Bundesliga und der 2. Liga, die in diesem Jahr übrigens schon vor der ersten Pokalrunde in die Saison startet, sowie den vier besten Teams der dritthöchsten Spielklasse wird das Teilnehmerfeld durch die Sieger der Landespokal-Wettbewerbe komplettiert. Anders als im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt der Corona-Krise konnten die Sieger der Amateurwettbewerbe in diesem Jahr auch zum Großteil ermittelt werden. Einzig für den Berliner Fußballverband wird noch mit einem Platzhalter gelost. Die Paarungen gibt es hier ab 18.30 Uhr im Liveticker!