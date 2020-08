Bayern in Düren, BVB in Duisburg: Alle Paarungen der ersten DFB-Pokal-Runde im Überblick

Fünftligist 1. FC Düren hat überraschend den Mittelrhein-Pokal gewonnen und damit das große Los gezogen: Die Amateure aus Nordrhein-Westfalen treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals am 11. September auf den großen FC Bayern München. Der erst vor drei Jahren gegründete Verein besiegte im regionalen Endspiel in Bonn am Samstag den Viertligisten Alemannia Aachen mit 1:0 (1:0). Das Siegtor erzielte Adis Omerbasic in der 20. Minute.

Doch die Dürener sind nicht die einzigen, die sich am Samstag über den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokal freuen durften. Auch zahlreiche andere Amateurklubs haben sich am "Finaltag der Amateure" für die erste Runde qualifiziert. Damit stehen nun fast alle Paarungen fest. Die Ansetzungen sind außer für die beiden im Free-TV übertragenen Spiele von FC Bayern und Borussia Dortmund allerdings noch nicht bekannt. Alle Spiele finden vom 11. bis 14. September statt. Der SPORTBUZZER zeigt alle Paarungen der ersten Runde.

Die Begegnungen in der ersten Runde des DFB-Pokals

1. FC Düren – FC Bayern München (11. September, 20.45 Uhr, Sport1 und Sky) MSV Duisburg – Borussia Dortmund (14. September, 20.45 Uhr, ZDF und Sky) 1. FC Nürnberg – RB Leipzig SV Todesfelde – VfL Osnabrück Chemnitzer FC – TSG Hoffenheim FC Carl Zeiss Jena – SV Werder Bremen SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim MTV Eintracht Celle – FC Augsburg 1. FC Rielasingen-Arlen – Holstein Kiel Eintracht Braunschweig – Hertha BSC Hansa Rostock – VfB Stuttgart TSV Steinbach Haiger – SV Sandhausen SSV Ulm – Erzgebirge Aue Dynamo Dresden – Hamburger SV

