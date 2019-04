Wer schafft endlich den ersten Treffer in der dritten Auflage der Partie FC Augsburg gegen RB Leipzig am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in dieser Saison? Zwei Mal endete die Begegnung in der Liga 0:0, dieses Mal wird es definitiv kein Unentschieden geben.

Die Vorzeichen könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein. RB Leipzig überrollte am Samstagabend in der Bundesliga Hertha BSC mit 5:0, der FC Augsburg unterlag mit 0:3 beim 1. FC Nürnberg und schwebt weiter in akuter Abstiegsgefahr. Eigentlich ein Duell zur Unzeit, oder, Stefan Reuter? Der Weltmeister von 1990 und FCA-Sportdirektor blendete die brisante Lage in der Liga für 90 Minuten aus. ,,Dieses Spiel ist für uns ein absolutes Highlight", sagte Reuter dem Kicker-Sportmagazin (Montag-Ausgabe), ,,wir wollen den Pokal gewinnen!" Es wäre der erste Titel für den FC Augsburg im Senioren-Bereich. 1993 wurde der FCA durch ein 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im altehrwürdigen Rosenaustadion Deutscher A-Jugend-Meister. Die einzige DFB-Pokal-Halbfinal-Teilnahme datiert aus der Saison 2009/2010. Damals hatte man mit dem SV Werder Bremen auswärts Lospech - und verlor im Weserstadion mit 0:2.

Bei den Augsburgern blieb der Einsatz von Jonathan Schmid (Fußsohlenverletzung) und dem grippegeschwächten Reece Oxford bis zum Schluss offen. An das letzte Spiel gegen die bayerischen Schwaben erinnert man sich in Leipziger Fan-Kreisen. Mit einem ultra-defensiven 4-5-1 holte Augsburg zuletzt ein 0:0 in Leipzig.

Für RB Leipzig lockt die erste Halbfinal-Teilnahme im DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte. Während für die Augsburger das Europa-League-Sechzehntelfinale 2016 gegen den FC Liverpool (0:0) das größte Spiel ihrer Klubhistorie war, ist für RBL bereits das Viertelfinale im DFB-Pokal eine Premiere. ,,Da geht es, was die Körperlichkeit angeht, noch einmal richtig ans Eingemachte", sagte RBL-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick (60) vor dem Spiel. Amadou Haidara wird neben Lukas Klostermann (Muskelfaserriss) nicht zur Verfügung stehen. Timo Werner und Yussuf Poulsen werden aller Voraussicht nach der 5:0-Gala gegen Hertha BSC wieder das Leipziger Sturmduo bilden.

Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Augsburg gegen RB Leipzig am Dienstag ab 20.45 Uhr live. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 2 und Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss.

Wird die Partie FC Augsburg gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Ja! Das Erste zeigt FC Augsburg gegen RB Leipzig am Dienstag ab 20.15 Uhr ebenfalls live. Reporter ist Tom Bartels.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Die ARD zeigt FC Augsburg gegen RB Leipzig auf ihrer Homepage und in der Mediathek im kostenlosen Live-Stream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel FC Augsburg gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

