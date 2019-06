DFB-Pokal: Energie Cottbus zieht den FC Bayern, BVB gegen Großkreutz - so lief die Auslosung der 1. Runde

Weitere Highlights: Das Duell zwischen dem Bremer Amateurklub SV Atlas Delmenhorst mit dem Bundesligisten SV Werder Bremen. Vorjahres-Pokalsieger Eintracht Frankfurt tritt beim Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim an. Der frühere Bundesligist Alemannia Aachen spielt gegen Bayer 04 Leverkusen. Hannover 96 spielt wie schon in der Vorsaison gegen den Karlsruher SC, der FC Schalke 04 muss an die Elbe und spielt gegen Drochtersen/Assel.