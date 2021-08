DFB bestätigt: Pokal-Partie des FC Bayern beim Bremer SV am 25. August – Auslosung im September

Der FC Bayern startet erst nach dem Bundesliga-Auftakt in den DFB-Pokal. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Donnerstag, dass die Pokal-Partie der Münchener beim Bremer SV auf den 25. August (20.30 Uhr) verlegt wird. Zuvor hatten der SPORTBUZZER und die Bild über den Nachholtermin berichtet. Der FCB hat damit zwei Partien in der Bundesliga und den Supercup gegen Pokalsieger Borussia Dortmund auf dem Programm, bevor es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zum Fünftligisten geht. Für das erste Pflichtspiel reist Nagelsmann mit dem Rekordmeister nächste Woche Freitag zu Borussia Mönchengladbach. Anzeige

Die Absage des für Freitagabend angesetzten Pokalspiels wurde notwendig, weil beim Bremer SV in dieser Woche mehrerer Corona-Fälle bestätigt wurden. Die Bremer gaben am Dienstag auf ihrer Internetseite "positive Corona-PCR-Tests und damit verbundene Infektionen innerhalb des gesamten Spielerkaders" bekannt. Das Gesundheitsamt der Hansestadt schickte daraufhin die komplette Mannschaft in Quarantäne. Für den Bremer SV ist die Erstrunden-Partie gegen den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger "das Spiel des Jahrhunderts", wie der Sportliche Leiter Ralf Voigt der Deutschen Presse-Agentur noch am Dienstagmorgen sagte. Der Traditionsklub aus der Bremen-Liga zieht dafür eigens von seinem kleinen Stadion am Panzenberg in das große Weserstadion des Bundesliga-Absteigers Werder Bremen um. 14.000 Zuschauer hätte der Verein am Freitagabend erwartet.

Freuen dürfen sich die Bremer nun auch zum neuen Termin über eine Übertragung im Free-TV. Der Sender Sport1 hätte die Partie am Freitag eigentlich übertragen, übernimmt nun aber auch die Rechte für das Nachholspiel, das ebenfalls bei Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird.