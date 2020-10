Pokal-Sensation bleibt aus: FC Bayern gewinnt dank Doppelpack von Choupo-Moting mit B-Elf gegen Düren

Der FC Bayern München hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten 1. FC Düren keine Blöße gegeben. Im Nachholspiel, das wegen des späten Endes der vergangenen Saison für den Triple-Sieger verlegt worden war, setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick problemlos mit 3:0 (2:0) durch. Die Tore für den deutschen Rekordmeister und amtierenden Pokalsieger in der heimischen Allianz Arena erzielten Eric Maxim Choupo-Moting mit einem Doppelpack in der 24. und 75. Minute sowie Thomas Müller (36./Foulelfmeter).

Die Ansage des Außenseiters war eindeutig: "Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als Schalke 04 oder der FC Barcelona", hatte Dürens Sportdirektor Dirk Ruhrig einige Tage vor dem Duell gegen die großen Bayern gesagt. Das gelang den Gästen, die aufgrund ihres Stadionumbaus und der Corona-Auflagen kein Gebrauch von ihrem Amateur-Heimrecht machen konnten. Allerdings rotierte FCB-Coach Flick auch ordentlich. Im Tor ersetzte Alexander Nübel den gerade erst von der Nationalmannschaft zurückgekehrten Kapitän Manuel Neuer. Auch die vier Last-Minute-Neuzugänge Bouna Sarr, Marc Roca, Douglas Costa und Choupo-Moting durften starteten. Teil der B-Startelf war zudem der 17 Jahre alte Youngster Jamal Musiala.

Zu Beginn tat sich die neu formierte Münchner Aufgebot tatsächlich schwer. Die erste Chance hatte Düren schon in der ersten Spielminute, als Marc Brasnic zu einer guten Chance kam – allerdings kam der Kopfball zu zentral und Nübel war zur Stelle. In den ersten zwanzig Minuten hielt der Mittelrhein-Ligist stets gut dagegen, den Bayern fehlten die Mittel, um zu großen Möglichkeiten zu kommen. Ein Zusammenspiel der Neuzugänge Costa, Sarr und Choupo-Moting nutzte letztgenannter zur Führung. Der Stürmer, der ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen ist, grätschte den Ball ins Tor.

Souverän spielte der haushohe Favorit weiterhin nicht, stellte jedoch noch vor der Pause auf 2:0. Weil Dürens Keeper Kevin Jackmuth einen Befreiungsschlag direkt auf Thomas Müller spielte, konnte der Ex-Nationalspieler einen freien Pass auf Choupo-Moting spielen, der im Strafraum von Verteidiger Joran Sobiech strafwürdig gestoppt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Müller. Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Profi-Debüts für Stiller, Sieb und Ontuzans In der Halbzeit wechselte Flick bereits erstmals und verschaffte dem 19 Jahre alten Angelo Stiller sein Profi-Debüt. Der Mittelfeldspieler kam für Niklas Süle in die Partie, an dessen Stelle rückte Javi Martinez aus der Zentrale in die Innenverteidigung. Nach dem Seitenwechsel drängten die Bayern einige Male gefährlich vor das Tor, doch mehrfach verhinderte Jackmuth ein weiteres Gegentor.

Ab der 60. Minute kamen dann weiter frische Kräfte ins Spiel der Münchner. Flick brachte Armindo Sieb für Costa und Leon Dajaku für Müller. Der im Sommer – nicht ohne Nebengeräusche – vom Nachwuchs der TSG Hoffenheim in die U19 der Bayern gewechselte Sieb feierte ebenso wie Stiller sein Profi-Debüt beim Triple-Sieger, während Dajaku bereits vier Bundesliga-Spiele in seiner Vita hat. Bitter für den Ex-Hoffenheimer: Er knickte kurz vor Schluss bei der Landung um – so kam auch Daniels Ontuzans zu seinem Debüt. Der lettische Nationalspieler war im Sommer von der U21 des FC St. Gallen zum FC Bayern II gewechselt.