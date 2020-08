Bayern-Gegner im DFB-Pokal fix: Düren gewinnt Landespokal – Werder Bremen muss nach Jena

Der Gegner des FC Bayern in der ersten Runde der kommenden Pokal-Saison steht fest: Am Samstag setzte sich im Finale des Mittelrhein-Pokals der 1. FC Düren mit 1:0 gegen den ehemaligen Bundesligisten Alemannia Aachen durch und sicherte sich so den großen Auftritt gegen Robert Lewandowski und Co. Die Dürener entschieden die Partie, die ohne Zuschauer im Sportpark Nord in Bonn stattfand, schon in der ersten Hälfte dank eines Treffers von Adis Omerbasic für sich. Nun darf sich der Fünftligist am 11. September um 20.45 Uhr auf der ganz großen Bühne präsentieren: Die Partie gegen Bayern wird nämlich als eines von zwei Erstrunden-Spielen live im Free-TV gezeigt.