Live im Free-TV: Sport1 überträgt DFB-Pokalspiel des FC Bayern – ARD zeigt BVB gegen Duisburg

Nun steht auch die zweite Free-TV-Partie in der ersten Runde der kommenden Pokal-Saison fest: Wie Sport1 und der DFB am Dienstag bekannt gaben, zeigt der Sender am Freitag den 11. September den Pokal-Auftakt von Titelverteidiger FC Bayern München. Der Rekordsieger des Wettbewerbs muss dann um 20.45 Uhr beim Sieger des Mittelrhein-Pokals antreten – um diesen Titel spielen am kommenden Samstag der FC Düren und Traditionsklub Alemannia Aachen.