FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern siegt und siegt und siegt. Schon am kommenden Spieltag könnten die Münchener den achten Meistertitel in Folge perfekt machen. Doch erstmal wartet auf das Team von Hansi Flick am Mittwoch mit Eintracht Frankfurt eine wichtige Aufgabe im Pokal-Halbfinale. Gegen die Hessen könnte der deutsche Rekordmeister ins Endspiel des DFB-Pokals einziehen. Und im Moment scheint es wirklich nichts und niemanden zu geben, der sie dabei aufhalten könnte. Gegen Leverkusen gerieten sie früh in Rückstand und kamen dennoch nie wirklich ins Wanken. Am Ende stand ein 4:2-Auswärtsieg. Mit einem Sieg über Frankfurt würden die Bayern die 24. Pokalfinalteilnahme klarmachen - und könnten den bereits 20. Titel in diesem Wettbewerb feiern. Zahlen, die eine Münchener Vormachtstellung belegen.