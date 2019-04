Mehr Außenseiter geht nicht! Die Partie FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim am Mittwoch (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) sieht die wohl klarste Rollenverteilung in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale. Zu der für den FC Bayern ungewohnten Anstoßzeit um 18.30 Uhr gehen die Münchner als haushoher Favorit ins Spiel - und sie schonen mit Blick auf das Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund am Samstag einige Stammspieler.

Die Heidenheimer und vor allem ihr Trainer Frank Schmidt (45) wissen allerdings, wie Pokal-Sensation geht und wie man den FC Bayern schlagen kann. Letzteres gelang Schmidt als Spieler 1994 mit dem drittklassigen TSV Vestenbergsgreuth - 1:0 in Runde eins gegen die Münchner im Nürnberger Frankenstadion, ein Stück deutsche Fußballgeschichte. Als Coach des FC Heidenheim hat Schmidt im Februar Bayer Leverkusen (2:1) aus dem Wettbewerb geworfen. ,,Wir fahren nicht nach München, um Schadensbegrenzung zu betreiben", gab sich Schmidt am Dienstag gegenüber dem Nachrichtensender n-tv kämpferisch. Auch seine Spieler wissen um die Herkulesaufgabe, aber auch um die historische Chance, die die Begegnung in der Allianz Arena bereit halten könnte. ,,Wir müssen alles abrufen, jeder muss für jeden kämpfen, so, wie wie die Sensation gegen Leverkusen zustande gekommen ist", sagt Heidenheims Niklas Dorsch (21) im Kicker-Interview (Montag), ,,wer das Spiel gegen Leverkusen gesehen hat, weiß, dass wir das können. Diese Eigenschaft macht uns auch in der Liga zu einer guten Mannschaft. Dennoch: Wir sind der krasse Außenseiter, die Bayern haushoher Favorit."

Bei den Münchnern pflegt Abwehrspieler Mats Hummels (30) noch Kontakt zum früheren Bayern-Profi Dorsch. Neben Stürmer Nikola Dovedean und Robert Glatzel imponiert dem Wetlmeister vor allem FCH-Urgestein Marc Schnatterer: ,,Er ist legendär." Bayern-Traier Niko Kovac (47) konnte sich im letzten Jahr mit Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Pokalsieg beim 1. FC Heidenheim erst nach Verlängerung durchsetzen. Er wird gegen die Mannschaft von der Ostalb neben Manuel Neuer (Wadenverhärtung) auch auf David Alaba (Rückenprobleme) verzichten.

Für die Münchner ist es die erste Pflichtspielbegegnung mit dem 1. FC Heidenheim, der es in der 3. Liga bislang nur mit der U23 des Rekordmeisters zu tun hatte. Von vier Begegnungen konnten die Schwaben zwei gewinnen. ,,Wir müssen in jeder Phase Haltung bewahren", fordert Frank Schmidt vor dem wohl schwersten Auswärtsspiel für seine Mannschaft ein. Während der FC Bayern am Mittwoch zum 30. Mal in seiner Klubgeschichte das DFB-Pokal-Halbfinale erreichen kann, wäre es für die Gäste von der Ostalb eine absolute Premiere.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim am Mittwoch ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf dem Kanal Sky Sport 1. Reporter ist Kai Dittmann.

Wird die Partie FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim live im Free-TV übertragen?

Nein! Das Erste zeigt den FC Bayern in dieser Pokal-Runde nicht in voller Länge, Sky hält somit die Exklusivrechte für diese Partie, die es in der ARD in längeren Ausschnitten im Anschluss an die Live-Übertragung FC Schalke 04 gegen Werder Bremen gibt.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

