DFB-Pokal: FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern ist endgültig zurück in der Spur. Seit Anfang Dezember haben die Münchner alle Spiele gewonnen. Vor dem anstehenden Pokal-Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) hat der deutsche Rekordmeister aber noch nichts erreicht, möchte möglichst lange auf allen drei Hochzeiten tanzen. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic schärfte daher vor dem Pokal-Achtelfinale die Sinne: " Alle Wettbewerbe sind wichtig, denn wir sind beim FC Bayern. "

Die letzte Pleite in der Allianz Arena kassierte der FC Bayern ausgerechnet gegen den kommenden Achtelfinal-Gegner aus dem Kraichgau . Entsprechend ernst nimmt der frisch gebackene Tabellenführer der Bundesliga die Aufgabe gegen Hoffenheim. " Das ist eine gute Truppe ", sagte Salihamidzic. Die Zielvorgabe ist aber dennoch klar. " Das ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen, denn wir wollen in die nächste Runde einziehen ", gab sich Trainer Hansi Flick kämpferisch. Die aktuelle Form spricht dabei klar für den Favoriten. Sieben Pflichtspiele haben die Bayern nun bereits in Serie gewonnen.

Auch Gegner Hoffenheim ist der Münchner Höhenflug in den Vorwochen nicht verborgen geblieben. "Bayern agiert jetzt viel dynamischer", beobachtete TSG-Trainer Alfred Schreuder, was für ihn auch ein großer Verdienst seines früheren Vorgesetzten Flick ist. "Er macht das überragend. Die Mannschaft ist extrem gierig. Das ist ein großer Verdienst von Hansi", lobte der Niederländer seinen Gegenüber vor dem Spiel. Doch auch die TSG hat durch die Siege bei Werder Bremen (3:0) und gegen Bayer Leverkusen (2:1) Selbstvertrauen getankt und ist in der Bundesliga als Tabellensiebter wieder in Schlagweite zum internationalen Geschäft. Gegen die Bayern könnte das für den nötigen Rückenwind sorgen. Und wie man in der Allianz Arena gewinnt, wissen die Kraichgauer zumindest.