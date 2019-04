Die Bremer stürmten in der Bundesliga die Veltins Arena mit 2:0 und hielten sich zuletzt Anfang März beim 4:2-Erfolg gegen ,,Königsblau" im Weserstadion schadlos. Für Schalke ist es die Chance, die verkorkste Saison mit dem Absturz ins untere Tabellendrittel vielleicht doch noch mit einem Einzug ins Pokalfinale zu retten. Das gelang den Knappen auch 2011, als sie in der Bundesliga nur auf Rang 14 standen, dafür aber in der Champions League (Halbfinale) und im DFB-Pokal (Sieger) aufhorchen ließen.

Die Bremer haben am Mittwoch die Chance, quasi den gesamten Pott aus dem ,,Pott" zu kegeln. In einem unglaublichen Pokalspiel Anfang Februar eliminierten sie im gegnerischen Stadion auch Borussia Dortmund (7:5 n. E.) und haben nun die Gelegenheit auf das erste Pokal-Halbfinale seit 2016. ,,Wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu erreichen", sagt Werder-Coach Florian Kohfeldt, ,,also wollen wir unbedingt zupacken." Für den 36-jährigen ,,Trainer des Jahres" ist der Weg in ein mögliches Pokalfinale ,,eine historische Mission."

Genau diese will sein Gegenüber verhindern. Es ist kein Geringerer als Schalkes ,,Jahrhundert-Trainer" Huub Stevens. Der 65-jährige Niederländer übernahm die Gelsenkirchener bereits zum 3. Mal in seiner Laufbahn und führte sie mit dem 1:0 bei Hannover 96 am Sonntag in der Bundesliga für den Moment in ruhigere Fahrwasser. Der ,,Knurrer von Kerkrade", wie der bärbeißige Stevens von den Boulevardmedien gern genannt wird, kennt das Flair des Finales in Berlin schon. Mit Schalke 04 holte Stevens 2001 und 2002 den DFB-Pokal. Danach arbeitete er auch ein Jahr für Hertha BSC. ,,Wenn wir in der Bundesliga blieben und ins Endspiel kommen, wäre ich nicht unzufrieden", sagte Stevens am Dienstagmittag bei der Pressekonferenz zum Spiel. Dass er einige Profis mit Blick auf das schwere Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag schonen würde, bügelte Stevens mit gewohnter Klarheit ab: ,,Das ist nicht der richtige Gedanke."