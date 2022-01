Der FC St . Pauli strebt nach einer starken Hinrunde den Aufstieg in die Bundesliga an. Zuletzt gewann der Kiez-Klub jedoch drei Mal in Folge nicht. Am letzten Spieltag retteten die Hamburger gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue beim 2:2-Unentschieden erst kurz vor Schluss einen Zähler. Vor dem anstehenden Pokal-Duell gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) sind die Hamburger heiß auf eine Pokalüberraschung. Das letzte Cup-Spiel beider Klubs konnte allerdings der BVB für sich entscheiden. Im Februar 2011 gewannen die Borussen mit 2:0 gegen St. Pauli.

Gegen ein erneutes 2:0 hätte Borussia Dortmund sicherlich auch am Dienstag nichts einzuwenden. Nachdem Konkurrent FC Bayern München bereits in der zweiten Runde scheiterte, will Borussia Dortmund den DFB-Pokal-Sieg vom letzten Jahr unbedingt wiederholen. Wenn es im Achtelfinale so gut läuft wie zuletzt in der Bundesliga, könnte es für St. Pauli böse enden. Das Team von Trainer Marco Rose gewann am Freitag mit 5:1 gegen den SC Freiburg und brillierte dabei vor allem in der Offensive. Top-Stürmer Erling Haaland steuerte beim zweiten Sieg in Folge zwei Tore bei. Kann er auch im Pokal den Unterschied machen?