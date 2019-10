FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) oder: Das Finale, das der der Kiez so gern gehabt hätte. Die berühmte B-Serie ,,Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen, Bayern, Bankfurt", mit der die Paulianer 2006 spielten, ging nicht bis zur letzten Station. Im Halbfinale scheiterten die Kiez-Kicker am FC Bayern mit 0:3, Frankfurt erreichte zwar das Finale, musste sich aber in Berlin dem großen Favoriten aus München durch ein Tor von Claudio Pizarro geschlagen geben (0:1).

Dabei gab es diese ungleiche Pokal-Paarung - Die Frankfurter gelten als ausgemachter Cup-Spezialist - schon zwei Mal. 1970 setzte sich die Eintracht in Runde eins mit 3:2 nach Verlängerung durch. Gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli brauchten die Hessen 2001 ebenfalls in Runde eins auch die Verlängerung: 1:0. Nach den kraftraubenden Begegnungen gegen Standard Lüttich (2:1) in der Europa League und bei Borussia Mönchengladbach (2:4) in der Bundesliga wird die Eintracht-Rotation beim Spiel auf Pauli vor allem im Angriff überschaubar bleiben. In anderen Mannschaftsteilen könnten dagegen Erik Durm (für Danny da Costa), Simon Falette (für David Abraham) oder Dominik Kohr (für Sebstian Rode) in die Mannschaft rotieren.

Den Einsatz von Stürmerstar Bas Dost will Adi Hütter bis zum Anpfiff offen lassen: ,,Die Chance, dass er spielen kann, ist da", sagte der SGE-Trainer nach dem Abschlusstraining am Dienstag. Nicht am Millerntor dabei sein kann André Silva. Der Stürmer aus Portugal fehlt weiter nach einer Achillessehnenreizung. ,,Die Eintracht hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Sie haben eine gute Struktur im Verein entwickelt und zudem eine Philosophie, mit einem Fußball, der beim Zuschauen Freude macht", sagt St. Paulis Trainer Jos Luhukay vor der Partie, ,,Frankfurt hat ihren eigenen Spielstil und sie spielen fast immer in der gleichen Formation. Obwohl sie einige Leistungsträger abgegeben haben, haben sie erneut einen starken Kader zusammen, der sich gut eingespielt hat. Sie haben eine Mannschaft, die auch in Europa eine richtig gute Rolle spielt.“

Wie sehe ich das Spiel FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch ab 20.45 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 2 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel) und HD. Reporter im Einzelspiel ist Torsten Kunde. Frank Buschmann übernimmt die Konferenz.

Wird FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt ist am Mittwochabend im Anschluss an die Live-Übertragung Borussia Dortmund gegen Gladbach in der ARD zu sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Mittwoch einen Live-Ticker zum SpielFC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.30 Uhr.

