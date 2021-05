DFB-Pokalfinale im Liveticker: RB Leipzig und Borussia Dortmund kämpfen um den Titel

Das Verlangen auf beiden Seiten ist groß: RB Leipzig und Borussia Dortmund spielen am Donnerstagabend (20.45 Uhr, ARD und Sky) im Finale in Berlin um den DFB-Pokal. Für die Leipziger und den scheidenden Trainer Julian Nagelsmann geht es um den ersten Titel der Klub-Geschichte. Dortmund will die Fans mit der ersten großen Trophäe seit 2017 nach einer schwierigen Saison versöhnen. "Es wird ein ganz besonderer Abend für uns", sagte Trainer Edin Terzic. Leipzig will es im Zuschauer-leeren Olympiastadion fünf Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Liga, das man spät mit 2:3 verlor, besser machen. "Die Mannschaft war nach der Niederlage geknickt. Aber wir sind nicht ein Loch gefallen", gab sich Nagelsmann kämpferisch.

Anzeige