DFB-Pokal-Finale gegen FC Bayern: Leverkusen-Boss Carro will "5000 Zuschauer pro Klub" in Berlin

Das DFB-Pokal-Finale in Berlin ist für viele Fußball-Fans eines der großen Highlights des Jahres. Vor allem die Stimmung im Olympiastadion ist einmalig. 74.322 Zuschauer, die ihre Teams zum Sieg pushen wollen - das wird es in diesem Jahr im Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen nicht geben. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Finale nach aktuellem Stand ohne Zuschauer im Stadion geplant. Leverkusen-Boss Fernando Carro will das ändern. Gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger hat der Geschäftsführer nun den DFB in die Pflicht genommen.

Carro deutlich: "Wir erwarten vom DFB, dass er ein Konzept für das Pokal-Finale erarbeitet, so dass am Ende wenigstens ein Teil unserer Fans dabei sein kann", sagte der Leverkusen-Chef. Nach derzeitiger Rechtslage könnten beim DFB-Pokal-Finale nur wenige Hundert Zuschauer im Berliner Olympiastadion sein - und das auch nur unter sehr strengen, für ein Fußballspiel logistisch schwer zu erfüllenden Auflagen, hieß es dazu vom Berliner Senat. Ähnlich wie Carro äußerte sich bereits auch Sportchef Rudi Völler: "Ich bin da ein bisschen Optimist und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir da vielleicht ein paar Zuschauer dabei haben werden", sagte Völler nach dem Final-Einzug der Leverkusener durch das 3:0 (2:0) beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken.

Zuschauer in Berlin: Leverkusen-Boss Carro nimmt DFB in die Pflicht

Leverkusen-Boss Carro würde in der Zulassung von mehr Zuschauern auch ein Signal für die kommende Saison sehen. "Ich glaube, dass das Pokal-Finale ein guter Test wäre für nächste Saison. Ich würde mir wünschen, dass 5000 Zuschauer pro Klub erlaubt würden", so der 55-Jährige, der deshalb auch den DFB in die Pflicht nimmt: "Entscheiden muss dann die Politik. Dieser Entscheidung würden wir uns selbstredend beugen. Aber die Politik kann nur entscheiden, wenn ein gutes Konzept vorgelegt wird, so wie das die DFL mit der Bundesliga gemacht und der DFB es für die Dritte Liga übernommen hat." *Bayer 04 erklärte sich gleichzeitig bereit, "den DFB bei dieser herausfordernden Aufgabe zu unterstützen". *

