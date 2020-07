DFB-Pokalfinale mit schwächelnder TV-Quote: Drei Millionen Zuschauer weniger sehen Bayern-Titel

Das DFB-Pokalfinale Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern holte am Samstag zwar den Tagessieg bei den TV-Quoten, war im Vergleich zu den Vorjahren aber ein Verlierer: 7,01 Millionen sahen die Partie im Schnitt in der ARD, in den Jahren zuvor waren es laut "DWDL" stets um die zehn Millionen.