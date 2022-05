DFB-Pokalfinale im Liveticker: Der SC Freiburg trifft auf RB Leipzig

Der erste Titel winkt dem SC Freiburg und RB Leipzig – doch ein Team wird zwangsläufig enttäuscht. Im DFB-Pokal-Finale in Berlin an diesem Samstag (20 Uhr, ARD/ live mit Sky-Ticket [Anzeige] ) trifft der Tabellen-Sechste der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf den Tabellen-Vierten. "Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll", sagte SC-Coach Streich mit Blick auf das Duell im Olympiastadion. "Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter." Mehr Druck liegt da bei RB und Trainer Domenico Tedesco: Im dritten Finale soll der Pokal endlich gewonnen werden.

Für Freiburg ist es das erste DFB-Pokal-Finale. Es sei "wunderbar, hier zu sein", erklärte Streich. "Wir freuen uns sehr, dass wir nach so einer außergewöhnlichen Saison für den Verein nun noch dieses absolute Highlight haben." In der Liga spielten die Badener bis zum letzten Spieltag um die Champions-League-Plätze mit und zogen als Tabellensechster letztlich in die Europa League ein. Phasenweise hatten sie die beste Defensive, hinten raus ging ihnen aber etwas die Kraft aus. Die abschließenden beiden Spiele wurden verloren, in Summe gab es in den zurückliegenden vier Partien zwölf Gegentore. Nun soll die Saisonbilanz noch einmal deutlich aufgehübscht werden.