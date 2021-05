DFB-Pokalfinale ohne Fans: BVB-Boss Watzke und Bürgermeister Müller werben um Verständnis

Die Coronavirus-Pandemie hat nach wie vor Auswirkungen auf den Profifußball - und führt dazu, dass auch das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am 13. Mai (20.45 Uhr, Sky und ARD) im Berliner Olympiastadion ohne Zuschauer stattfinden muss. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke warben am Rande des "Cup Handover" am Mittwoch um Verständnis für die Entscheidung der Verantwortlichen. "Das Problem wäre nicht die Situation im Stadion, sondern das Drumherum", verwies Müller auf die Anreise vieler Fans im öffentlichen Nahverkehr so wie mögliche Menschenansammlungen an den Verpflegungsständen im und rund um das Stadion. "Lasst uns jetzt nicht einfach etwas ausprobieren, und dann müssen wir hinterher vielleicht von vorn anfangen", sagte Müller mit Blick auf die bundesweit derzeit leicht rückläufigen Infektionszahlen. Anzeige

Watzke pflichtete dem Stadtoberhaupt bei. "Wir müssen auf den letzten Metern jetzt einfach durchziehen. Dass das Finale jetzt ohne Fans ist, ist bitter, aber rational betrachtet richtig", meinte der Dortmunder Geschäftsführer, der jedoch hofft, dass in der neuen Saison ab August wieder Zuschauer in die Stadien gelassen werden können. Dann sollten "wir irgendwann wieder Gas geben", so Watzke, dessen Klub am vergangenen Samstag durch einen 5:0-Erfolg über Zweitligist Holstein Kiel ins Endspiel eingezogen war. Tags zuvor hatte sich Leipzig mit 2:1 nach Verlängerung bei Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen durchgesetzt.