Ein Hauch 96-Flair im Pokalfinale: Was die Ex-Roten Otto Addo und "Baba" N'Diaye heute machen

Aus 96-Sicht sind solche großen Endspiele schon länger meilenweit entfernt, die Niedersachsen sind graue Maus in der 2. Liga und seit Jahren chronisch schwach im Pokalwettbewerb. Ein wenig Hannover steckte aber doch im Duell am Donnerstagabend. Zwar nicht auf dem Platz, aber daneben. Die Protagonisten: Babacar N'Diaye (47), seit 2017 Teammanager bei RB Leipzig, und Otto Addo (45), beim BVB Co-Trainer unter Edin Terzic.

Der in Hannover beliebte N'Diaye wurde vor vier Jahren von seinem ehemaligen 96-Trainer Ralf Rangnick nach Leipzig gelotst, bei den Rasenballern ist "Baba" seitdem der verlängerte Arm des Trainerteams. Wichtig ist der Senegalese vor allem für die traditionell große französischsprachige Fraktion im RB-Kader. Aktuell bilden Dayot Upamecano, Christopher Nkunku, Nordi Mukiele, Amadou Haidara und Ibrahima Konaté eine frankophone Fünfer-Clique. Nicht nur sportlich, sondern gerade in Alltagsfragen ist N'Diaye wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler.

96-Kenner wissen: Beide spielten einst zusammen für die Roten, Addo und N'Diaye zählten zu den "jungen Wilden", die 1998 aus der Regionalliga in die 2. Liga aufstiegen und beinahe den direkten Durchmarsch in die Bundesliga schafften. Mittelfeld-Allrounder Addo machte von 1996 bis 1999 91 Spiele für 96, Stürmer N'Diaye lief zwischen 1998 und 2003 61-mal für 96 auf.

Kurioserweise nahm sein Ex-Teamkollege Addo in Dortmund von 2019 bis Dezember 2020 eine ähnliche Rolle ein, wenn auch nominell in anderer Funktion. Der Deutsch-Ghanaer wurde als Talente-Coach geholt, als Ansprechpartner und Förderer von jungen Spielern. Die Idee hinter Addos Rolle: Den Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U23 zu professionalisieren, um die Durchlässigkeit zur Profiabteilung zu optimieren. Erfolgsgeschichten wie die von Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko und Ansgar Knauff sollen keine Ausnahme bleiben, sondern zur Regel werden.

Trainerwechsel in Dortmund und Leipzig

Im Pokalfinale hatte Addo die Oberhand. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft als BVB-Spieler feierte er seinen ersten Titel in einem Traineramt. N'Diaye blieb diese Ehre auf Leipziger Seite verwehrt. Was das Duo außer der gemeinsamen Vergangenheit und der ähnlichen Rolle als Vaterfigur verbindet: Im Sommer kommt es bei ihren Klubs zum Trainerwechsel. In Dortmund übernimmt Marco Rose, in Leipzig Jesse Marsch. Noch ist unklar, wie sich das auf die Rolle der beiden auswirkt.

Fest steht jedenfalls: Bei ihren Spielern, vor allem den jungen, sind N'Diaye und Addo außerordentlich beliebt - sowohl RB als auch der BVB täte gut daran die Ex-96-Profis weiter einzubinden.

tk