DFB-Pokal-Finale: RB Leipzig gegen FC Bayern im Liveticker

Das Double muss her: Der FC Bayern München will eine Woche nach dem Gewinn des 29. Meistertitels auch den 19. Pokalerfolg im Finale in Berlin gegen RB Leipzig feiern. Es wäre das zwölfte Double der Vereinsgeschichte. „Wir wollen unbedingt die Saison positiv abschließen“, sagte Kapitän Manuel Neuer, der für die Bayern von Beginn an spielen wird. Eine positive Spielzeit können die Leipziger definitiv für sich reklamieren. Mit Platz drei in der Bundesliga sicherte sich das Team von Ralf Rangnick die Champions-League-Teilnahme. Und jetzt winkt - exakt zehn Jahre nach der Vereinsgründung - auch noch Titel Nummer eins.