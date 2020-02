DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker sehen

Am besten läuft für Eintracht Frankfurt alles wieder so wie vor zehn Tagen. Das Team von Trainer Adi Hütter will nach dem Bundesliga-Sieg über RB Leipzig den nächsten Coup im DFB-Pokal landen - und dem Spitzenteam aus Sachsen so die nächste schmerzhafte Niederlage beibringen. "Wir wollen auch eine Runde weiterkommen, so wie Leipzig. Soweit bin ich bisher noch nicht gekommen. Wir müssen die Chance nutzen, um weiterzukommen", sagte der österreichische Trainer vor dem Duell an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) in Frankfurt. Mit "offenem Visier" werde man die Partie trotz des guten Starts in das neue Jahr aber nicht angehen.