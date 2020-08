Wegen Stadion-Umbau: Fünftligist Düren könnte FC Bayern sein Heimrecht im DFB-Pokal überlassen

Fünftligist 1. FC Düren will sein Heimrecht in der ersten DFB-Pokalrunde möglicherweise an Rekordsieger FC Bayern abtreten. "Zu Hause können wir sowieso nicht spielen, unser Stadion wird umgebaut“, sagte Vereinspräsident Wolfgang Spelthahn der Bild am Sonntag. Zuvor hatten die Dürener bereits ein Ausweichen ins Stadion von Alemannia Aachen ausgeschlossen, die der Oberligist im Finale des Landespokals Mittelrhein bezwungen hatte. Damit hatten sich die Dürener für die Erstrunden-Partie gegen die Münchner qualifiziert. "Wir denken darüber nach, das Heimrecht zu tauschen“, sagte Klubchef Spelthahn.