Zum Saisonstart darf sich Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth noch einmal als haushoher Favorit fühlen. Und Trainer Stefan Leitl formulierte trotz einiger Personalprobleme darum auch eine klare Vorgabe an seine Profis vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am Samstag (18.30 Uhr, Sky) beim Regionalligisten SV Babelsberg 03. "Der DFB-Pokal ist für uns ein sehr wichtiger Wettbewerb. Wir wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen", sagte der 43-Jährige am Donnerstag.

