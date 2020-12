DFB-Pokal kompakt: Gladbach souverän weiter – Paderborn haut Union Berlin raus

SV Elversberg – Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:3)

Borussia Mönchengladbach hat sich von der jüngsten Bundesliga-Pleite gegen Hoffenheim nicht verunsichern lassen. Der Champions-League-Achtelfinalist schlug am Dienstagabend Underdog SV Elversberg souverän mit 5:0 (3:0) und überwintert nun auch im DFB-Pokal. Schon in der ersten Halbzeit stellte die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Saarland alle Weichen auf Sieg: Hannes Wolf (5.), Laszlo Benes (21.) und Kapitän Lars Stindl (36.) brachten den Tabellen-Achten der Bundesliga mit 3:0 in Führung. Elversberg schwächte sich zwischendurch noch mit einem Platzverweis; Sinan Tekerci sah innerhalb von fünf Minuten erst die Gelbe (26.), dann die Gelb-Rote Karte (31.). Im zweiten Durchgang nahm Gladbach sichtlich das Tempo raus, Rose wechselte kräftig durch. Patrick Herrmann (69.) und Julio Villalba per Elfmeter (83.) erhöhten am Ende aber noch. Erstmals seit drei Jahren zogen die Gladbacher wieder ins Achtelfinale ein.

Union Berlin – SC Paderborn 2:3 (1:3)

Zweitligist SC Paderborn hat Bundesliga-Überraschungsteam Union Berlin aus dem Pokal geworfen. Die Ostwestfalen von Trainer Steffen Baumgart gewannen beim Hauptstadtklub mit 3:2 (3:1) und schlugen als einziges unterklassiges Team neben Greuther Fürth am Dienstag ein höherklassiges. Einen bitteren Abend erlebte auf Seiten von Union vor allem Torhüter Loris Karius, der in Vertretung von Andreas Luthe zu seinem Debüt für die Köpenicker kam. In der ersten Halbzeit musste er gleich drei Mal hinter sich greifen: Sven Michel per Doppelpack (3., 36.) und Denis Srbeny (31.) trafen für Paderborn. Grischa Prömel hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (6.). In einem offen geführten zweiten Durchgang kam Union nach einem Eigentor von Uwe Hünemeier (57.) zum Anschluss. Am Ende brachte der SCP die Führung aber über die Zeit - auch wenn Taiwo Awoniyi (90.+4) mit der allerletzten Aktion noch den Pfosten traf.