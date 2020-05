Fix! DFB gibt Ansetzungen für Pokal-Halbfinale bekannt - Zum Start Saarbrücken gegen Leverkusen

Zuvor war bekannt geworden, dass Saarbrücken, das als erster Viertligist überhaupt in das Halbfinale des Wettbewerbs eingezogen war, sein Heimspiel gegen Leverkusen in Völklingen austrägt. Zunächst war unklar gewesen, ob die strengen Hygiene-Auflagen wegen der Coronavirus-Pandemie in dem Stadion eingehalten werden können. Weil das Saarbrücker Stadion am Ludwigspark derzeit umgebaut wird, muss der FCS derzeit ein Ausweichquartier beziehen.