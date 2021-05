DFB-Pokal im Liveticker: Borussia Dortmund und Holstein Kiel kämpfen um den Final-Einzug

Zwei Hürden muss Borussia Dortmund überwinden, um den Fans endlich den ersehnten ersten großen Titel seit dem DFB-Pokal 2017 zu schenken. Im Pokal geht es dann am Samstag auch zunächst gegen den großen Außenseiter Holstein Kiel (20.30 Uhr, ARD und Sky). Die Störche wollen in ihrem ersten Halbfinale die nächste Überraschung schaffen. Im Finale würde auf den Sieger RB Leipzig warten.

Der BVB will seiner Favoritenrolle am Samstagabend gegen Kiel gerecht werden. Der Respekt vor dem Underdog ist allerdings durchaus groß. "Den FC Bayern zu schlagen, schaffen nicht sehr viele", sagte Terzic mit Blick auf die Sensation der Störche in der 2. Runde. Dass Kiel erst kürzlich aus der Quarantäne kam, sei derweil "nicht ganz der große Vorteil für uns", meinte Terzic: "Es war sicher nicht leicht für sie und sie haben jetzt viele Spiele. Aber sie hatten erst eine Englische Woche und stehen noch am Anfang des harten Programms."