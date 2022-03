DFB-Pokal-Halbfinale: HSV mit Heimspiel gegen Freiburg, Union Berlin muss in Leipzig ran

Losglück für den einzigen verbliebenen Zweitligisten im DFB-Pokal. Der Hamburger SV darf sein Halbfinale vor eigenem Publikum austragen. Das ergab die Auslosung, die von Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte am Sonntagabend durchgeführt wurde. Gegner ist Bundesligist SC Freiburg. Im zweiten Halbfinale treffen Topfavorit RB Leipzig und Union Berlin aufeinander.

Die beiden Halbfinal-Partien sind für den 19. und 20. April geplant. Die genauen Ansetzungen wird der DFB voraussichtlich am Montag bekanntgeben. Beide Partien sind sowohl beim Pay-TV-Anbieter Sky als auch im Free-TV in der ARD live zu verfolgen. Die Spiele werden jeweils um 20.45 Uhr angepfiffen. Der Sieger spielt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion um den Titel, der einen automatischen Startplatz für die Europa League bedeutet - sollte sich der Pokalsieger nicht über der Liga für die Europa- oder Champions League qualifizieren.