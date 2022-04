Showdown im Rennen um das DFB-Pokal-Finale: HSV, Freiburg, RB Leipzig und Union Berlin im Form-Check

Kein FC Bayern. Und kein Borussia Dortmund. Anstelle der zwei deutschen Spitzenklubs, deren Namen alleine in den vergangenen zehn Jahren achtmal (FCB fünfmal, BVB dreimal) in die Trophäe eingraviert wurden, spielen der Hamburger SV, der SC Freiburg, RB Leipzig und Union Berlin den Titel im DFB-Pokal 2021/22 unter sich aus. Im ersten Halbfinale am Dienstag bekommt es Zweitligist HSV mit Bundesligist Freiburg zu tun, am Mittwoch komplettieren die "Roten Bullen" und die "Eisernen" die Vorschlussrunde. Der SPORTBUZZER macht den Form-Check vor den Halbfinals. Anzeige

Hamburger SV - SC Freiburg (19.04., 20.45 Uhr, ARD und Sky)

Der Hamburger SV ist der letzte verbliebene Zweitligist im DFB-Pokal und hat das Ticket für das Halbfinale mit Siegen über Braunschweig (3:2), Nürnberg (4:2), Köln (4:3) und Karlsruhe (3:2) gebucht. Mit Blick auf die vielen Pokal-Gegentore verläuft die HSV-Saison im Unterhaus des deutschen Fußballs allerdings konträr: Mit 30 Gegentreffern verfügt die Mannschaft von Tim Walter über die beste Abwehr der Liga. Dennoch droht der Traum von der Bundesliga-Rückkehr auch im vierten Anlauf zu platzen. Die "Rothosen" liegen bei noch vier ausstehenden Spielen fünf Punkte hinter Stadtrivale St. Pauli, der auf Relegationsrang drei steht. Immerhin gehen die Hanseaten mit einem Erfolgserlebnis ins Pokal-Halbfinale: Gegen den in Unterzahl agierenden KSC gelang am Wochenende ein ungefährdeter 3:0-Erfolg. Das Problem: Starke Auftritte wechseln sich nach wie vor zu oft mit Rückschlägen ab, wie die Niederlagen gegen Nürnberg, Paderborn und Kiel im März respektive April offenbarten.

Der SC Freiburg ist unbestritten eines der größten Überraschungsteams dieser Saison - sowohl im DFB-Pokal, in dem man auf dem Weg ins Halbfinale Würzburg (1:0), Osnabrück (3:2), Hoffenheim (4:1) und Bochum (2:1) ausschalten konnte, als auch in der Bundesliga. Vor allem im Oberhaus befindet sich die Mannschaft von Christian Streich weiterhin auf Erfolgskurs - und hat vier Spieltage vor Saisonende sogar noch die Champions League im Visier. Dem Tabellenfünften fehlt aktuell nur ein Punkt auf die viertplatzierten Leverkusener. Wer nach der Hinrunde einen Einbruch der Breisgauer erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Sogar für Nationaltrainer Hansi Flick lohnt sich die Reise nach Freiburg immer wieder: Christian Günter ist längst nicht mehr der einzige Profi des Sport-Clubs, der zum Dunstkreis des DFB-Teams zählt, im März feierte auch Nico Schlotterbeck sein Debüt. Freiburg reist mit einem 3:0-Sieg gegen Bochum im Gepäck nach Hamburg. Es ist das Duell der drittbesten Bundesliga-Abwehr (34 Gegentore) gegen die beste Zweitliga-Abwehr (30).

RB Leipzig - Union Berlin (20.04., 20.45 Uhr, ARD und Sky)

Nur der FC Bayern (29) und RB Leipzig (31) ließen in der bisherigen Bundesliga-Saison weniger Treffer als Freiburg zu. Im DFB-Pokal sind die Leipziger in dieser Statistik sogar das Maß aller Dinge. Denn: Bis dato musste man keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen. In allen vier Spielen, beim 4:0 in Sandhausen, beim 1:0 in Babelsberg, beim 2:0 gegen Rostock und beim 4:0 in Hannover behielten die RB-Keeper Peter Gulacsi und Josep Martinez (stand in der 2. Runde gegen Babelsberg im Kasten) eine weiße Weste. Die Startphase in der Liga war hingegen von Umstellungsproblemen unter Neu-Trainer Jesse March geprägt, der zu Saisonbeginn als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert worden war. Mit dem Wechsel von Marsch zu Domenico Tedesco im Dezember wurde dieses Missverständnis korrigiert. Der Ex-Schalker hatte die Sachsen als Tabellenelfter übernommen und bis auf Platz drei geführt. Das wichtige 1:0 gegen Konkurrent Leverkusen am vergangenen Sonntag hat die Champions-League-Ambitionen von RB untermauert.