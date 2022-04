"Einfach bescheiden": HSV-Trainer Tim Walter reagiert angefressen auf Pokal-Aus gegen den SC Freiburg

Angesichts des lauten Freiburger Jubels musste sich Tim Walter erst einmal Kopfhörer einstöpseln. Nach der 1:3 (0:3)-Niederlage seines Hamburger SV im Pokal-Halbfinale war der Trainer sichtlich angefressen. Ob er enttäuscht sei über den verpassten Final-Einzug, wurde der Coach der Rothosen am Sky-Mikrofon gefragt. "Wenn man ein Spiel verliert ist man enttäuscht, sonst ist man kein Sportler. Was soll die Frage?", schnappte der Trainer zurück. "Wenn man Spiele verliert, ist es einfach bescheiden."

Dabei zeigte sich Walter mit der Leistung seiner Mannschaft eigentlich zufrieden. "Dass man als Zweitligist so weit gekommen ist, ist ein tolle Leistung und aller Ehren wert", sagte Walter. Doch am Dienstag war jedes Träumen von Berlin schnell beendet: Schon nach Durchgang eins lag der Gastgeber nach Toren von Nils Petersen (11.), Nicolas Höfler (17.) und Vincenzo Grifo (35., Foulelfmeter) mit 0:3 zurück. Der späte Treffer von Robert Glatzel (88.) kam zu spät. Man habe es früh "ein bisschen versaut", bilanzierte deshalb auch Kapitän Sebastian Schonlau.

"Weiß nicht, warum der VAR eingreift": Walter hadert mit Elfmeter-Entscheidung

Trainer Walter bemühte sich dennoch, das Positive mitzunehmen: "Man hat gesehen, dass man fußballerisch mithalten kann", befand er und haderte: "Man muss nur vor dem Tor ein bisschen abgezockter sein und seine Chancen dann auch nutzen." Einen Groll hegte der 46-Jährige dann aber doch noch: Den Elfmeter zum 3:0 nach einem Kontakt von Moritz Heyer mit dem am Boden liegenden Nico Schlotterbeck fand er unberechtigt. "Klar trifft er ihn. Aber er entscheidet schon währenddessen, dass das Spiel weitergeht", blickte Walter auf die Situation. "Ich weiß nicht, warum der VAR überhaupt eingreift."

Für den HSV geht es nach Aussage von Torhüter Daniel Heuer Fernandes nun darum, in den letzten vier Zweitliga-Spielen vielleicht doch noch den Aufstieg zu schaffen, soll die Saison im Erfolg enden: "Wir haben noch vier Spiele. Und die wollen wir alle gewinnen und dann wollen wir sehen wofür es reicht", so der Keeper. "Es war eine erfolgreiche Pokalsaison und das ist, was überwiegt. Wir haben schon genug Power daraus gezogen, dass wir bis ins Halbfinale gekommen sind", sagte Walter und schaute auf die Liga: "Das probieren wir mitzunehmen und probieren, unseren Weg weiter zu gehen."