DFB-Pokal-Halbfinale im Liveticker: Der 1. FC Saarbrücken trifft auf Bayer Leverkusen

Auch ohne den angeschlagenen Nationalspieler Kai Havertz geht Bayer Leverkusen als haushoher Favorit am Dienstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in das erste Halbfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken. Der als Aufsteiger feststehende Viertligist aus dem Saarland hat wegen des Saisonabbruchs in der Regionalliga seit drei Monaten kein Spiel absolviert und muss zudem auf seine Zuschauer verzichten.