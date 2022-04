Titel-Traum, Bilanz, Personal: So gehen RB Leipzig und Union Berlin ins DFB-Pokal-Halbfinale

Der SC Freiburg blickt gebannt nach Sachsen. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, ARD und Sky) spielen RB Leipzig und Union Berlin darum, den Freiburgern ins Endspiel des DFB-Pokals zu folgen. Nach dem 3:1 (3:0) der Freiburger am Dienstagabend beim Hamburger SV steht schon jetzt fest: Für den diesjährigen Pokalsieger wird es der erste Titel im Wettbewerb sein. Beide Teams am Mittwoch sehnen sich nach dem Finale, um die jeweils starke Saison zu krönen, und um den Cup-Titel zu kämpfen. Der SPORTBUZZER blickt auf die Ausgangslage für beide Vereine. Anzeige

Der Traum vom Heim-Finale: Für Union, den DDR-Pokalsieger von 1968, bietet sich die Chance auf das zweite Pokalfinale in der Heimatstadt. Schon 2001 schafften es die Eisernen in das Endspiel, verloren dort aber mit 0:2 gegen Schalke 04. "Es wäre natürlich herausragend. Atemberaubend für viele, das Finale in der eigenen Stadt zu spielen", sagte Union-Routinier Rani Khedira gegenüber Sky. "Ich glaube, das gibt es nicht allzu oft. Es wäre natürlich was Besonderes und wir wollen die Chance ergreifen."

Der Traum vom ersten Titel: Für RB geht es indes darum, endlich den ersten bedeutenden Titel der Klub-Geschichte einzufahren. Die Chancen stehen dafür im Pokal herausragend. Und da man auch in der Europa League über die Glasgow Rangers ins Endspiel einziehen will, sind sogar leise Träume von einem Double erlaubt. "Wenn wir es jetzt schon so weit geschafft haben, wollen wir die Pokalsaison natürlich auch noch krönen", sagte der fehlende Verteidiger Lukas Klostermann gegenüber DFB.de.

Die Bilanz: Neun Mal haben RB Leipzig und Union bisher auf Pflichtspielebene schon gegeneinander gespielt. Im Pokal traf man noch nie aufeinander. In der Bundesliga steht es nach Siegen 3:2 für RB. Auch in der 2. Liga konnte Leipzig bei einem Unentschieden mit zwei Siegen einmal mehr gewinnen als die Köpenicker. Mut macht Union aber die jüngste Vergangenheit: Die letzten beiden Spiele entschied das Team von Trainer Urs Fischer für sich – jeweils mit 2:1.